Esperados 500 benfiquistas em Israel

O Maccabi Haifa recebe o Benfica, na quarta-feira, com o Estádio Sammy Ofer cheio. Os bilhetes há muito que estão esgotados, sendo esperados 500 adeptos do Benfica.

Em último lugar do grupo H, com o mesmo número de pontos que Juventus, o Maccabi Haifa tentará ainda apurar-se para o playoff da Liga Europa, ao passo que a formação encarnada persegue a liderança.

O defesa-central Dylan Batubinsika, antigo jogador do Famalicão, está indisponível para a receção aos encarnados. O jogador foi lançado aos 58 minutos do encontro com o Ashdod, no último sábado (3-1), mas seria substituído aos 80. Conta 12 jogos realizados pelos israelitas.