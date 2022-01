«Esperávamos mais»: a reação do Benfica após derrota na final da Allianz Cup

"Esperávamos mais". É desta forma que o Benfica começa por se referir ao desfecho da final da Allianz Cup frente ao Sporting, um duelo em que os leões levaram a melhor com um triunfo por 2-1. A reação das águias surge através da 'News Benfica', publicada este domingo no sítio oficial do clube encarnado na Internet."Esperávamos mais desta Taça da Liga, mas não conseguimos cumprir o objetivo de voltar a vencer esta competição. O treinador Nélson Veríssimo é o primeiro a reconhecer que há aspetos que têm de ser melhorados e esse tem de ser o caminho", pode ler-se na nota publicada, que faz ainda menção honrosa a Jaime Graça, antigo jogador e treinador das águias que no hoje celebraria o seu 80.º aniversário."Jaime Graça, que partiu há quase uma década, faria hoje 80 anos. Como jogador, fez uma carreira brilhante ao serviço do clube, tendo sido essencial para a conquista benfiquista de muitos títulos. Foi um dos 21 futebolistas que se sagraram campeões nacionais pelo Benfica num mínimo de sete vezes e ajudou ao triunfo de três Taças de Portugal e três Taças de Honra. Prosseguiu a sua carreira como treinador, onde viria a ser peça fundamental na revitalização do futebol de formação benfiquista e referência para vários treinadores. Sobretudo, a todos que tiveram o privilégio de com ele conviverem, deixa enorme saudade."