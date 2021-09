'Espião' Abel Ruiz prevê que o Benfica vá "empurrar o Barcelona para trás"

Abel Ruiz, avançado espanhol do Sp. Braga, assumiu o papel 'espião' do Barcelona. O jogador admitiu que a formação comandada por Ronald Koeman poderá ser 'encostada' no encontro da Luz, mas explicou como pode ser contrariada a pressão que os comandados por Jorge Jesus gostam de fazer.





O jogador, que trocou o Barcelona pelo Sp. Braga em janeiro de 2020, alertou os catalães, em declarações à rádio Cope. "Vai ser um jogo difícil, porque o Benfica está em bom momento na liga portuguesa, ganhou todos os jogos. O Benfica gosta de jogar e não de se fechar [na defesa]. Trata-se de uma equipa que gosta de pressionar em todo o campo e não creio que se fechará. O Barcelona será empurrado para trás e tem de aguentar a pressão."Ruiz, que deixou no ar a possibilidade de recuperar da lesão no joelho esquerdo para o duelo com o Boavista, no domingo, considerou que os encarnados têm "futebolistas com muita experiência em grandes equipas europeias" , mas ressalvou: Como todas as equipas, têm debilidades."O segredo é simples. "É um jogo para ganhar. Se o Benfica jogar como habitualmente joga em Portugal, o Barça pode provocar danos. Se sair com a bola controlada, pode fazer muitos danos. Creio que será um jogo divertido e com golos", disparou o futebolista, de 21 anos.Formado em La Masia, Ruiz lançou um olhar ao atual Barça. "É um momento de transição. Têm sido integrados muitos jovens e não é fácil entrar de caras e estar a 200 por cento. Têm de ter paciência. Com rodagem, verão os resultados. Estão num bom caminho e seguro", frisou, expressando satisfação pelo regresso de Ansu Fati. "Tem muita qualidade e muito golo", sublinhou.O agora jogador dos guerreiros lembrou a sua passagem pelos blaugrana. "Quem está em La Masia tem o sonho de chegar à equipa principal. Foi o que aconteceu a muitos de nós, que tiveram essa oportunidade. No meu caso, as decisões foram acertadas. Se podemos dar mais e não temos oportunidade num clube, temos de sair."