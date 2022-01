ESPN adianta que o Benfica acompanha o percurso de um dos meninos de Abel Ferreira

Endrick é por esta altura o nome mais falado no Palmeiras porque, com uns incríveis 15 anos, marca golos e faz jogar. Contudo, há outro jovem talento entre os meninos à disposição de Abel Ferreira que o Benfica inclusivamente já acompanha de acordo com a ESPN: Giovani.O extremo-direito da equipa sub-20 apontou três golos em oito encontros na Copinha de Futebol Júnior, de São Paulo, que o Palmeiras conquistou esta terça-feira. Por isso, são vários os 'tubarões' interessados no jovem talento, de 18 anos, além do Benfica.Juventus, Barcelona, Manchester City, Girona, Troyes, New York City, Yokohama Marinos, Atlético Madrid e Monaco estão interessados nos préstimos do jogador. No caso dos citizens, até já foi feita uma proposta oficial. Contudo, a mesma foi rejeitada no último verão.O jovem jogador já se estreou pela equipa principal em 2021, com 14 presenças oficiais.Giovani tem contrato válido com o Verdão até dezembro de 2024.