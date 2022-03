ESPN Brasil avança que Tetê chega a Portugal amanhã para negociar com o Benfica

O Shakhtar não terá pago ao Benfica o acordado e no valor final da hipotética transferência, essa dívida será deduzida. O clube que passou a jogar em Kiev com a guerra, ainda em 2014, esperava vender o jogador por um valor entre 40 e 45 milhões de euros. Face ao conflito no país, não será possível alcançar esse valor.



A 'ESPN Brasil' avança com negociações do Benfica por Tetê, do Shakhtar Donetsk. O órgão de comunicação social brasileiro garante mesmo que o extremo canarinho, de 22 anos, deverá mesmo chegar a Portugal já esta sexta-feira para "dar sequência às conversas" que já terão existido entre as partes.O jogador, de 22 anos, rumou ao Shakhtar em 2018 e tem sido cada vez mais utilizado no emblema campeão na Ucrânia, que viu as provas oficiais interrompidas pela guerra.De acordo com a mesma fonte, o Grémio, onde Tetê começou a carreira, lutava para fazer regressar o jovem brasileiro, mas o Benfica conta com um 'trunfo'. "Existe uma dívida do Shakhtar Donetsk com o clube português referente ainda à compra de Pedrinho, realizada em junho de 2021", pode ler-se na notícia publicada pela ESPN Brasil. No início da temporada, a SAD encarnada vendeu Pedrinho por 18 milhões de euros aos ucranianos.