ESPN diz que Man. United vai à luta por Darwin

dá conta esta quarta-feira da oferta do Liverpool, de 100 milhões de euros, que está a ser preparada por Darwin Nuñéz , mas ao que parece essa não será a única proposta a chegar à Luz pelo avançado uruguaio. Segundo a ESPN, o Manchester United está disposto a ir à luta diretamente com os rivais de Anfield e promete não facilitar neste processo.Apesar dessa vontade de lutar com os reds, o Man. United parte em desvantagem nesta corrida por conta da vontade de Darwin em continuar a atuar na Liga dos Campeões, algo que não fará se se mudar para Old Trafford. Pelo menos não na próxima temporada. Ainda assim, os red devils não contam desistir e tentarão convencer o uruguaio de outras formas.Além dos dois clubes ingleses, a ESPN revela ainda interesse de formações espanholas, ainda que não revela quais se tratam.