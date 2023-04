Essien elogia Schjelderup: «Foi um vizinho maravilhoso. Até cuidava do meu cachorro...»

Enquanto esteve no Nordsjaelland, Schjelderup teve tempo para aprender com Michael Essien, treinador adjunto do clube dinamarquês. Mas o ex-jogador de clubes como Chelsea e Real Madrid também não esquece o jovem norueguês, até porque os dois viveram no mesmo prédio. "Ele é uma pessoa incrivelmente boa. Desejo-lhe tudo de bom. Foi um vizinho maravilhoso. Até cuidava do meu cachorro de vez em quando. Conversávamos tanto nos treinos como em casa", referiu o antigo internacional ganês, de 40 anos, à TV 2, canal da Dinamarca.

Essien acompanhou bem de perto a evolução do norueguês, de 19 anos, e está a torcer para que tudo corra pelo melhor nesta etapa no Benfica. "Nós éramos muito próximos. Espero que corra tudo bem. Vi como ele entrou na primeira equipa, observei o seu potencial e acompanhei todo o crescimento", descreveu.

Por agora, o extremo contratado em janeiro pelas águias ainda espera por mais oportunidades para confirmar este potencial. Tem apenas um minuto jogado às ordens de Roger Schmidt.