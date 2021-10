«Esta derrota do Benfica serve de alerta»

Terminou a série vitoriosa da águia. Com o regresso em força do público ao Estádio da Luz, que não deixou de aplaudir a equipa de Jorge Jesus, o Benfica não conseguiu encontrar o caminho da baliza de Samuel Portugal e averbou uma derrota frente ao Portimonense (0-1). Não foi o dia da equipa encarnada, mas, em contrapartida, foi mesmo o dia do guardião do Portimonense - que travou sete remates enquadrados da equipa da casa. Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre a partida.



António Simões, antigo jogador

"Não correu de feição ao Benfica. Nestas circunstâncias, há que valorizar o adversário. Se é motivo para desânimo? Não creio, porque esta derrota serve de alerta. Foi um percalço, mas agora têm de seguir em frente. Este desaire não afeta o que já foi feito."





"O jogo foi muito físico e creio que a partida contra o Barcelona terá deixado algumas marcas. De qualquer forma, o Portimonense tem mérito pela eficácia. O Benfica teve as suas oportunidades, normalmente alguma entra, mas agora não aconteceu.""Fica a sensação de que o Benfica fez o suficiente para marcar três ou quatro golos, mas infelizmente o futebol é fértil neste tipo de situações. Numa bola parada, o Portimonense marcou e venceu. Muito mérito para Samuel, fez uma exibição portentosa."