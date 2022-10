Estádio da Luz já pode ter alterações no jogo frente à Juventus

O Estádio da Luz já pode contar com algumas alterações no jogo frente à Juventus, a 25 de outubro, face às remodelações que estão a ser feitas no palco onde joga o Benfica. Tal como se pode ver em várias fotos que têm circulado pelas redes sociais, a empresa que tem a cargo estas mudanças já está a instalar os painéis LED, que deverão aparecer nos três anéis do estádio.Recorde-se que o Benfica também partiu para a substituição das cadeiras do estádio neste verão. Os responsáveis das águias pretendem que as obras no estádio estejam concluídas no fim deste ano civil, a tempo da retoma competitiva depois do Mundial'2022.