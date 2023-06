Estádio da Luz lidera ranking da Liga Bwin

O Benfica terminou a temporada 2022/23 com o título de melhor estádio da Liga Bwin, segundo a classificação final dada pelos Delegados nomeados para cada jogo do campeonato, que avaliam as acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza. Por outro lado, a equipa que compõe o Match Center analisa os critérios relacionados com o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo e aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós-jogo (flash e super flash). Por fim, o somatório dará uma percentagem convertida em ranking e que todas as semanas terá uma determinada nota e avaliação.Assim, o Estádio da Luz obteve uma média de 4,94 pontos, seguido do Dragão com 4,81 e o José Alvalade com 4,77. Aqui fica a classificação ordenada dos restantes 15 recintos utilizados pelos clubes participantes no escalão principal: Marítimo (4,71), Sp. Braga (4,65), V. Guimarães (4,64), Gil Vicente (4,59), Vizela (4,58), Boavista (4,57), Paços de Ferreira (4,41), Famalicão (4,39), Estoril (4,35), Chaves (4,16), Arouca (4,05), Portimonense (3,99), Santa Clara (3,93) e Rio Ave (3,73). Refira-se que o Casa Pia utilizou dois estádios, sendo que disputou 15 jogos no Jamor (3,57) e 2 no Municipal de Leiria (4,22).A título de curiosidade diga-se que o Benfica Campus, casa da equipa B dos encarnados na Liga Sabseg, também venceu o ranking de estádios do segundo escalão. O recinto das águias obteve uma média de 4,25, seguido de perto (4,23) pelo Tondela e Feirense (4,21), que fecharam o pódio.