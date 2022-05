Estágio de pré-temporada do Benfica passará por Inglaterra

O estágio de pré-temporada dos encarnados deve ser realizado sobretudo no Seixal mas contemplará uns dias de trabalho em Inglaterra, mais concretamente no St. George’s Park, casa da seleção inglesa. Nesse sentido, o diretor de operações da equipa profissional do Benfica, Duarte Beirolas, deslocou-se ao complexo construído em 2012 – custou 123 milhões de euros –para ver as instalações e acertar os detalhes da deslocação do plantel orientado por Roger Schmidt.