O Benfica apurou-se para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões e alguns jogadores celebraram nas redes sociais. Os encarnados ganharam ao Dínamo de Kiev, por, e beneficiaram da derrota do Barcelona em Munique, diante do Bayern"Vamos. Isto é Benfica e Pluribus Unum. Estamos onde pertencemos", escreveu André Almeida no Instagram."Depois de uma noite incrível em casa, com a nossa gente! Classificados para os 'oitavos' da Champions", congratulou-se, por seu lado Otamendi.Já Grimaldo destacou o espírito de sacrifício da equipa. "Parabéns Benfica, estamos nos oitavos-de-final com muito sacrifício."O jovem Paulo Bernardo também destacou a união. "Unidos e focados. Seguimos", escreveu.Everton, por sua vez, não esconde que quer ir mais além. "Sempre juntos, seguimos por mais."







