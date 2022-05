Estreia de Helton a capitão

Helton Leite foi pela primeira vez capitão do Benfica. Numa equipa repleta de juventude, o guarda-redes, de 31 anos, foi o elemento mais velho do onze e, apesar de estar a cumprir apenas a segunda temporada de águia ao peito, era o elemento mais antigos do plantel a par de Gilberto, que também chegou ao clube na época passada. De resto, o brasileiro já não jogava desde 9 de janeiro, quando foi titular na vitória por 2-0, na Luz, também frente ao P. Ferreira.As duas partidas frente aos castores foram as únicas da Liga Bwin em que participou. Esteve ainda em três da Taça de Portugal e em duas da Allianz Cup.