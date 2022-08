Estrela da Amadora lembra final de carreira de Chalana com o equipamento "tricolor"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estrela da Amadora definiu Fernando Chalana, que morreu hoje aos 63 anos, como o jogador de "excelência" que terminou a carreira de futebolista ao serviço do emblema da Reboleira.

"Um atleta de excelência que representou Portugal nos maiores palcos e terminou a sua carreira de tricolor ao peito. A todos os familiares e amigos, o CF Estrela da Amadora endereça as mais sentidas condolências", assinalou o clube.

Chalana notabilizou-se ao serviço do Benfica e da seleção portuguesa, especialmente no Europeu de 1984, mas jogou também nos franceses do Bordéus, Belenenses e Estrela da Amadora, este o seu último clube, em 1991/92.

Pelo Estrela, o extremo disputou 10 jogos e marcou um golo, efetuando o seu último jogo em casa numa derrota diante do Louletano, em dezembro de 1991.