Estreou-se ontem pela equipa principal e hoje marcou pelo Benfica B: Ndour fala em "momento muito especial"

Cher Ndour estreou-se ontem pela equipa principal do Benfica, aos 18 anos, na vitória das águias frente ao V. Guimarães ( 5-1 ) e, na manhã deste domingo, foi titular e marcou pela equipa dos encarnados no regresso da equipa B às vitórias ( 2-0 diante da Oliveirense ). No final do encontro, no Seixal, o médio não escondeu a satisfação."A estreia de ontem foi um momento muito especial, mas o mais importe era hoje, conseguir dar uma resposta depois de muitos jogos sem ganhar e hoje demos. Estou feliz com o prémio de Homem do Jogo, mas o mais importante era darmos uma resposta e fizemos tudo", afirmou Ndour à BTV.No mesmo sentido, Luís Castro sublinhou um "jogo consistente" da equipa que foi "superior em toda a partida". E atirou: "Entramos sempre para vencer, mas vencemos duas vezes este fim de semana: aqui e ontem com o Cher a estrear-se na equipa principal".