«Eu e Otamendi falávamos muito do River Plate»: Enzo Fernández revela conversas com o capitão do Benfica

Enzo Fernández, ex-jogador do Benfica, revelou que Nicolás Otamendi sempre manifestou interesse em perceber como funciona o River Plate. Em entrevista à ESPN, o agora médio do Chelsea adiantou que os dois campeões do Mundo falavam muito do clube argentino e sublinha que o futuro cabe ao capitão das águias decidir."Eu e Nico [Otamendi] falávamos muito do River. Víamos os jogos juntos e falávamos muito do River. Mas não quis entrar em questões privadas. Não queria perguntar-lhe o que iria fazer da sua vida e da sua carreira. Tem família e nisso não me meto. O que decidir a partir de junho está bem. Ele sabe o que vai fazer e o que o seu coração deseja, mas perguntava-me como era o dia-a-dia e a organização interna. Contei-lhe tudo o que vivi no River", revelou o jogador.Otamendi, de 35 anos, está em final de contrato e a renovação dificilmente acontecerá. O experiente central é desejado pela Juventus. Além disso, o River Plate, de que é adepto, tem tentado convencê-lo a regressar à Argentina para representar os milionários. No último domingo, depois de concretizada conquista do campeonato, Roger Schmidt partilhou o desejo de continuar a contar com o capitão.