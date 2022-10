«Eu já estou num tubarão europeu»: a frase de António Silva que está a encantar os benfiquistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Silva. Palavras para quê ? pic.twitter.com/DbfdKSP9Qd — ÁREA SLB (@areaslb) October 25, 2022

António Silva é por estes dias a coqueluche dos adeptos do Benfica. Às exibições cada vez mais seguras, o jovem defesa de apenas 18 anos juntou esta noite um golo diante da Juventus e voltou a mostrar-se ao mais alto nível na chamada montra para os chamados 'tubarões europeus'. Ainda assim, para o jovem defensor a realidade é outra: na Luz já está "num tubarão europeu". Foi isso mesmo que disse esta noite à CNN Portugal após o encontro, deixando uma frase que está a ser amplamente destacada nas redes sociais."Já estou num tubarão europeu, o Benfica é um grande clube. Se fizeram de mim o pior jogador do mundo, hoje também não sou o melhor. É continuar assim, estou muito feliz e espero continuar a dar muitas alegrias aos benfiquistas", disse o jovem defensor.A fechar, António Silva recusou falar na possível chamada ao Mundial'2022 como um sonho. Até porque o sonho assumido é outro. "Não, sonho com o próximo jogo",