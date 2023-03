Euforia dos adeptos vai encher a Luz no Benfica-V. Guimarães

A perspetiva de aumentar, mesmo que à condição, para 11 pontos a vantagem sobre o FC Porto na véspera da deslocação dos dragões a Braga está a aumentar a confiança dos adeptos do Benfica, que olham para esta jornada como uma forte possibilidade de dar o ‘xeque mate’ na discussão do título. Daí que os responsáveis dos encarnados apontem para um Estádio da Luz repleto hoje à tarde, a partir das 18 horas, na receção ao V. Guimarães.A euforia dos adeptos com a temporada realizada pela equipa de Roger Schmidt, reforçada ainda mais com a boa campanha na Liga dos Campeões, gerou uma corrida aos bilhetes pelo que é previsível lotação esgotada ou perto disso. No último jogo da Liga, com o Famalicão, as bancadas receberam 56.996 espectadores. Hoje não ficará atrás.