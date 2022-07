Eusébio Cup: Benfica vende bilhetes para lugares de menor visibilidade

O Benfica divulgou, esta quarta-feira, que vão ser disponibilizados ainda hoje, para o duelo da Eusébio Cup frente ao Newcastle de dia 26 de julho, bilhetes para lugares de menor visibilidade com valor inferior ao preço da tabela.Para além disso, as águias destacam que estará "disponível a funcionalidade mercado secundário, em que os detentores de Red Pass que não possam assistir ao jogo possam disponibilizar o seu lugar para o Benfica revender nos canais oficiais, sendo que parte do valor reverte para a carteira virtual do sócio".