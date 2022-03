Evandro Luz assina contrato com o Benfica: «O meu jogador favorito é o Rafa porque é habilidoso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou a assinatura de contrato de formação com Evandro Luz, de 15 anos. O extremo português chegou às águias proveniente do Alverca na presente temporada e revelou quem é o jogador favorito na formação de Nélson Veríssimo."O meu jogador favorito da equipa principal é o Rafa porque é habilidoso e rápido", reiterou em declarações ao site das águias, vincando que "um jogador à Benfica tem de ter habilidade, qualidade e raça".Evandro Luz alinha nos iniciados e no campeonato da categoria cumpriu 10 encontros em 2021/22.