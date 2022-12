Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Evelio Cardozo: «Não esperava que fosse tão rápido mas Enzo vai continuar a fazer história» Jogador do Racing é amigo do benfiquista, com quem também partilhou balneário





• Foto: Vítor Chi