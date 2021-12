Everton após nova derrota no clássico: «Há muito campeonato pela frente»

Everton voltou à titularidade na equipa do Benfica no clássico desta noite frente ao FC Porto e, no final da partida, lamentou a derrota dos encarnados mas destacou a resposta dada pela equipa."Tivemos uma mudança de postura, o que foi muito importante. E entrámos mais concentrados. Tivemos hipótese de marcar o primeiro golo, depois de empatar, mas não conseguimos. No próximo jogo, em nossa casa e com o apoio dos nossos adeptos, como fizeram hoje aqui, vamos conquistar a vitória. Há muito campeonato pela frente e vamos conseguir", afirmou o extremo brasileiro, à Sport TV.Para Everton, a expulsão de André Almeida, logo após o Benfica ter reduzido, condicionou a tarefa das águias: "Procurámos voltar mais ligados após a segunda parte. Começámos bem, concentrados, tal como na primeira parte, mas marcámos. Jogar com menos um é sempre difícil. Tivemos uma oportunidade para empatar, mas o jogador deles evitou. Agora é levantar a cabeça".Sobre a desvantagem de sete pontos para os dois rivais, o extremo considera que o título "é difícil, mas não impossível". "Já aconteceu algumas vezes. Vamos dar tudo, com o apoio dos adeptos, para dar a volta por cima", sublinhou.Relativamente à chegada de Nélson Veríssimo após a saída de Jorge Jesus, Everton considera que o novo treinador troxe "novas ideias e um novo estilo de jogo". Tentámos, com ele, colocar em prática e quando conseguimos, estivemos em. Daqui para a frente, com mais tempo de trabalho, as coisas vão acontecer", afirmou o brasileiro, desvalorizando a mudança no sistema de dois para três centrais: "Independente da formação, temos de estar bem preparados para dar o melhor e ter resultados dentro de campo".