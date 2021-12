Para lá do interesse do Borussia Dortmund , quedeu conta no sábado, a imprensa brasileira adianta este domingo que o internacional canarinho Everton tem também interessados em Itália e Inglaterra. Segundo o UOL Esporte, o AC Milan segue de forma bastante atenta o jogador do Benfica já desde 2019 e poderá agora voltar à corrida, ao passo que da Premier League há também o interesse do Everton. No caso dos toffees, o portal brasileiro diz que o "clube inglês renovou os cuidados ao momento vivido pelo meia-atacante nas últimas semanas."O avançado brasileiro, recorde-se, chegou à Luz no arranque da época passada, a troco de 20 milhões de euros. Um ano e meio depois ainda não convenceu e o seu empresário já fez notar a insatisfação pela falta de continuidade no clube da Luz.