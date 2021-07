Everton denuncia roubo de camisolas nas redes sociais

O extremo benfiquista Everton utilizou as redes sociais para denunciar um roubo na casa do seu pai, no Ceará, do qual resultou o furto de vários objetos, incluindo três camisolas, uma delas referente à apresentação como reforço do Benfica.





Na sua mensagem, o jogador das águias pede para que as camisolas sejam devolvidas, pois "representam momentos únicos" da sua vida, com "um valor sentimental inexplicável". De acordo com o que foi relatado, as três camisolas estavam penduradas em quadros, tendo sido retiradas das molduras e levadas pelos meliantes.