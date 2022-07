Everton e a nova posição onde Jesus o colocou no Benfica: «Acabou por me incomodar»

Everton chegou ao Benfica em 2020 e durante a etapa na Luz, o técnico Jorge Jesus sugeriu-lhe que alinhasse como ala [no sistema 3x5x2 ou 3x4x3], algo não foi do agrado do internacional brasileiro. O agora reforço do Flamengo revelou agora esse incómodo."Era uma posição em que eu não estava acostumado a jogar, como ala, e isso acabou por me incomodar porque, obviamente, ali não vou render o que era esperado de mim. Todos sabem onde estou habituado a jogar. Eu vinha de duas temporadas muito boas, em duas temporadas acho que fiz 43 golos, o que, para um atacante que joga num dos extremos do campo é muita coisa, principalmente para um extremo, que não está normalmente perto da baliza", explicou o jogador na apresentação como reforço do Mengão, dando ainda conta da "aprendizagem e adaptação" que viveu em Portugal. "No Benfica, tive funções em que ficava mais distante da baliza. Não era o que eu estava acostumado a fazer, mas foi uma aprendizagem e uma adaptação. Consegui evoluir na parte tática e isso é muito importante, principalmente na parte defensiva", acrescentou.O extremo que o Benfica contratou ao Grémio por 20 milhões de euros, em 2020, revelou ainda como aconteceram os contactos com a equipa do Rio de Janeiro que agora reforça."Desde o primeiro momento, fui sempre muito sincero com o Marcos [Braz]. Falei com ele pela primeira vez em janeiro e disse que o meu pensamento era terminar a temporada lá [em Portugal], pois estávamos a disputar a Champions League, mas disse também que tinha o interesse em vestir esta camisola. O trunfo dele foi o Flamengo (risos). Sabemos a grandeza que tem o Flamengo. Foi por isso que escolhi jogar aqui", adiantou Cebolinha.