Everton: «É chegar lá, desfrutar do jogo e dar o nosso melhor»

O Benfica volta a defrontar amanhã o Liverpool, em jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (20 horas). Esta terça-feira, em conferência de imprensa, Everton não escondeu a ambição para o encontro em Anfield."Sabemos da importância que ele tem na equipa, mas acreditamos que o jogador que o mister escolher para o substituir vai estar à altura"."Para mim é indiferente, jogadores do meu nível têm de se adequar a qualquer formação. Qualquer esquema que o míster me colocar, vou dar o meu melhor para me adaptar ao nível da equipa e me adaptar"."Tenho procurado estudar o adversário. É preciso estudar, analisar, ver as qualidades do Alexander Arnold, do próprio Konaté, tenho procurado ver onde eles têm dificuldades, pontos fracos que eu possa explorar. Espero estar numa noite feliz para dar uma alegria aos nossos adeptos"."É um orgulho. Todos os jogadores que jogam numa equipa como o Benfica têm de estar preparados para este tipo de jogos. É uma equipa com história europeia, almejamos sempre este tipo de jogo. Vamos concentrados, preparados, é um jogo que todos querem jogar. É chegar lá, desfrutar do jogo e dar o nosso melhor para sairmos com um resultado positivo".