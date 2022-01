Everton é o jogador com mais dribles com sucesso na Libertadores desde 2017

?? Os maiores dribladores dos últimos 5? anos na CONMEBOL #Libertadores! Everton, campeão com o @Gremio em 2017, lidera o ranking da habilidade. pic.twitter.com/7Ad1aodb44 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) January 6, 2022

Everton mudou-se para o Benfica no verão de 2020 mas continua em alta na Libertadores, segundo dados revelados esta quinta-feira pela organização. Mesmo não tendo cumprido qualquer minuto na maior prova continental de clubes da América do Sul no último ano e meio, o antigo extremo do Grémio que o Benfica contratou por 20 milhões de euros lidera no capítulo dos dribles em números referentes aos últimos cinco anos.Cebolinha, campeão em 2017, lidera este particular com 89 dribles, mais dois do que o argentino Ignacio Fernández (Atlético Mineiro) e o uruguaio De Arrascaeta (Flamengo). Bruno Henrique (Flamengo) conta com 81 e Dudu (Palmeiras) fica-se pelos 62.