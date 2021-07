Everton já recuperou camisolas roubadas

As três camisolas que foram roubadas da casa dos pais de Everton, uma das quais do Benfica, já foram recuperadas pelas autoridades brasileiras. Segundo o Globoesporte, a operação foi conduzida pela Delegacia Metropolitana do Eusébio, próximo a Fortaleza, tendo os objetos sido encontrados esta terça-feira, três dias depois da queixa apresentada pelo jogador.





Além da camisola das águias, referente à apresentação no clube, foi também recuperada uma do Grémio utilizada na final da Copa do Brasil de 2016 e ainda uma do Brasil, da final da Copa América de 2019.