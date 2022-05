Everton lesionado falha o clássico

Everton lesionou-se no treino de ontem do Benfica e é substituído por Lázaro no onze das águias para o jogo desta tarde com o FC Porto. Apesar de ter sido convocado, era já uma certeza que o extremo brasileiro, a contas com um problema muscular, não seria utilizado diante dos dragões.Assim, será o austríaco a ocupar a ala direita das águias.