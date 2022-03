Everton: «Não me vou perdoar enquanto não for campeão»

A cumprir a segunda época no Benfica, Everton tem-se aproximado do nível que exibiu no Grémio e na seleção brasileira e garante aos adeptos que não pensou em sair e que não vai descansar enquanto não for campeão. "Tive sempre a cabeça focada no Benfica. Nunca disse que queria ir embora. No momento, isso não me satisfaz. Tenho vontade de conquistar títulos com a camisola do Benfica, tenho vontade de ser campeão nacional e enquanto eu não conseguir não me vou perdoar. É uma obsessão de grupo e individual. É uma competição muito importante que o Benfica não tem ganho e quero conquistar títulos aqui", afirmou o extremo, de 26 anos, em entrevista ao zerozero.Contratado a pedido de Jorge Jesus, Everton trabalha agora sob as ordens de Nélson Veríssimo. Questionado sobre o que mudou, o brasileiro referiu que "são metodologias muito diferentes". "O míster Nélson Veríssimo tem-me dado confiança, que é importante para o meu estilo de jogo, que é mais de um para um e de drible, que é a minha maior força. Tento potencializar isso e ele tem-me dado essa confiança. Tem sido muito importante. Procuro aprender a parte tática, que na Europa é muito exigente", acrescentou.