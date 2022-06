Everton passa nos testes médicos e é esperado hoje no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

O 'Globo Esporte' avança este sábado no Brasil que Everton passou ontem nos testes médicos, em São Paulo, e que o jogador do Benfica deverá chegar hoje ao Rio de Janeiro, para assinar o contrato válido por cinco anos com o Flamengo.O jogador, de 26 anos, vai para o 'Mengão' a troco de 13,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões por objetivos, mas só pode ser utilizado por Dorival Júnior a partir de 18 de julho, dada de abertura da janela de transferências internacionais no Brasil. O mesmo jornal explica também que o valor será pago em seis parcelas até 2024.Depois de assinar o contrato Everton vai para Fortaleza, onde continuará de férias.