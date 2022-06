Everton quer ser feliz no Flamengo

Everton aterrou ontem no Rio de Janeiro para assinar pelo Flamengo. Duas épocas depois de ter chegado ao Benfica proveniente do Grémio a troco de 20 milhões de euros, o extremo está de regresso ao Brasil para vestir as cores do mengão.

"Estou muito feliz por poder vestir a camisola do Flamengo", disse o jogador de 26 anos à chegada ao aeroporto onde foi recebido por dezenas de adeptos do clube. "Sempre foi um sonho vestir esta a camisola e espero ser muito feliz aqui, conquistando títulos. Quero responder em campo ao carinho que tenho recebido. Se acredito que posso ser convocado para o Mundial? Estaria a mentir se dissesse que não", frisou o novo camisola 19.

O brasileiro assinou por quatro temporadas com o emblema do Rio de Janeiro, mas até ao fecho da edição ainda não tinha sido oficializado. O ex-Benfica está a gerar grande entusiasmo junto dos adeptos do mengão, depois do arranquem em falso no Brasileirão sob o comando de Paulo Sousa, entretanto demitido e substituído por Dorival Júnior. Caso atinja os objetivos propostos, o negócio pode chegar aos 17,5 M€ – 13,5 M€ garantidos e pagos em oito parcelas, aos quais podem somar mais 2,5 M€ com a conquista da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão e 1,5 M€ se o jogador fizer 100 jogos até dezembro de 2025. Um cenário que a direção benfiquista acredita que se pode vir a confirmar.

O internacional canarinho vai agora regressar a Fortaleza para cumprir o resto da férias. No final do presente mês, irá voltar ao Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos no novo emblema. Poderá começar a jogar a partir de 18 de julho, quando abrir a janela de transferências internacionais no futebol brasileiro.