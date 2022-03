Everton sente que está no melhor momento e deixa desejo: «Por que não ser campeão europeu!»

Everton assumiu que encontra-se no melhor melhor momento de forma desde que chegou ao Benfica em 2020, proveniente do Grémio."Acredito que sim [melhor momento indivual]. Tenho crescido a cada jogo. Procuro ajudar a equipa, que é o mais importante. Em termos colectivos, infelizmente não temos alcançado algumas metas", constatou em declarações à BTV, onde atestou a vontade de brilhar de águia ao peito. Com troféus à mistura."O meu desejo sempre foi conquistar títulos com esta camisola. Se não for nesta temporada, creio que está bem próximo esse objetivo. Um jogador que vem para o Benfica quer sempre conquistar títulos com esta camisola. Espero ser campeão nacional e por que não ser campeão europeu! Seria concretizar um dos sonhos da minha carreira. O Mundial do Qatar também [é objetivo], tenho de fazer o trabalho no meu clube para ser lembrado pela seleção. Tenho o sonho ser campeão pelo meu país e ser lembrado no futuro", atirou o jogador do Benfica, de 26 anos.Sobre a eliminatória com o Liverpool, na Liga dos Campeões, o internacional brasileiro garantiu não existirem impossíveis quanto à qualificação."Creio que não há impossíveis! O Benfica já mostrou a sua força em jogos europeus, em 2006 também eliminou o Liverpool, que era o campeão europeu. No futebol não há impossíveis. Já brinquei com Luisão sobre o golo que marcou ao Liverpool. Espero que agora de fora também nos dê sorte. Sempre gostei de saber o passado dos clubes, depois do sorteio vi esse histórico recente. Espero que possamos fazer história. Vi um golo do Simão Sabrosa fora da área, muito bonito, porque não marcar um igual? Seria muito bom!", constatou o extremo brasileiro.