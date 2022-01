O Benfica anunciou esta sexta-feira que o extremo brasileiro Everton testou positivo à Covid-19."O Sport Lisboa e Benfica informa que Everton teve resultado positivo no teste antigénio COVID-19 realizado no Futebol Profissional, aguardando agora pelo resultado do teste PCR", pode ler-se no curto comunicado das águias.Assim, o internacional canarinho deverá falhar a presença no jogo deste sábado, frente ao Moreirense, no Estádio da Luz.