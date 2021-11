Everton foi uma das figuras do Benfica na goleada (6-1) das águias na receção ao Sporting de Braga, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin.Em declarações no final da partida à BTV, o extremo brasileiro assumiu que a equipa teve uma semana difícil e ainda assim conseguiu dar resposta dentro de campo."Feliz pela vitória, principalmente pela vitória e pelo premio. Tivemos uma semana difícil. A nossa equipa deu a resposta no campo contra uma grande equipa e frente aos nossos adeptos", começou por dizer o internacional canarinho."Creio que sim, pelos dois golos, duas assistências. O grupo tem confiança. A mudança foi diferente. Trabalho para fazer as coisas da melhor maneira possível.""Certamente. É a qualidade da equipa. Na temporada passada o Sp. Braga causou-nos dificuldades. Pudemos impor o nosso ritmo", terminou.