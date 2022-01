Everton: «Uma equipa como o Benfica não pode estar tanto tempo sem títulos»

Marcador do golo do Benfica na derrota diante do Sporting , Everton considerou que as águias tiveram uma 1ª parte de bom nível, lamentando o desfecho na etapa complementar, onde o Sporting deu a volta ao resultado."Na primeira parte controlámos bem e fizemos o primeiro golo. Na segunda caímos de produção. Infelizmente sofremos dois golos. Primeiro, o golo do empate muito cedo e eles depois viraram. Uma equipa como o Benfica não pode estar tanto tempo sem títulos. Uma equipa como a nossa tem de brigar sempre por coisas grandes.""Sabemos que o mental sempre pesa. Tivemos uma boa semana de preparação, sabíamos o que tínhamos de fazer. Fizemos na primeira parte, mas na segunda houve uma quebra de produção. Mas há que ter paciência e focarmo-nos no campeonato. É difícil, a distância é longa, mas isso e a Champions é o que nos resta. O campeonato é longo, mas ainda estamos no início da segunda volta.""Claro que não atiramos a toalha ao chão. Uma equipa como a nossa jamais fará isso."