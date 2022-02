Bruno Paixão investigado por suspeita de ter recebido por serviços prestados ao Benfica

O ex-árbitro Bruno Paixão está sob investigação no âmbito da constituição de uma cascata de empresas que colaboravam com o Benfica. O árbitro terá recebido milhares de euros da empresa de informática que é suspeita de ter servido de saco azul às águias, tendo a empresa ‘Best for Business’ alegadamente recebido 1,9 milhões de euros do clube por serviços de consultoria fictícios.A suspeita indica que as empresas na órbita de Bruno Paixão faturavam despesas informais. Neste momento todas as investigações relacionadas com o Benfica estão juntas num único processo: Mala Ciao, Vouchers, E-mails e Saco Azul.Há suspeitas de que o dinheiro recebido por Bruno Paixão serviria mesmo para adulterar a verdade desportiva através de subornos a árbitros. Se ficar provado, o Benfica pode descer de divisão.Os factos novos constam de um relatório pericial que está junto ao processo conhecido como Saco Azul. Luís Filipe Vieira, Domingos Soares Oliveira e Miguel Moreira, bem como José Berardes, dono da empresa de informática em causa, são arguidos devido a suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais.Bruno Paixão confirmou à TVI que recebeu recebido dinheiro, mas apenas por "um serviço de controlo de qualidade" à empresa.Notícia atualizada às 19:55