Ex-árbitro Carlos Duarte em tribunal: «Nunca ninguém disse que emails eram falsos»

A relação de proximidade entre Ferreira Nunes, antigo vice-presidente do Conselho de Arbitragem e elemento responsável pela classificação dos árbitros, e Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, sempre foi vista com alguma desconfiança no seio da arbitragem. Quem o diz é Carlos Duarte, antigo árbitro que por videoconferência falou esta manhã, no Campus da Justiça, ao coletivo de juízes no âmbito do Caso dos Emails."Nós, na arbitragem, sabíamos que era verdade, só não tínhamos uma prova. Mas todos falavam do clubismo do senhor Ferreira Nunes. Foi através da divulgação dos emails que tivemos a certeza desses contactos privilegiados", atirou, na categoria de testemunha da defesa de Diogo Faria, um dos arguidos neste processo."Suscitou estranheza o facto de ter-lhe sido atribuído, a Ferreira Nunes, tal cargo. Era alguém que não era conhecido na arbitragem, sem currículo, e, sejamos frontais, era o cargo mais importante na arbitragem a seguir ao do presidente. Um árbitro vive da sua classificação. Mais importante do que apitar um bom jogo é ficar bem classificado", destacou Carlos Duarte, que foi árbitro durante mais de 15 anos e que é agora comentador no Porto Canal.Perante o olhar atento de Francisco J. Marques, o também advogado prosseguiu nas críticas a Ferreira Nunes: "Ando a pregar no deserto há muito tempo em relação a isso: é notório e evidente que, eticamente, é no mínimo de mau tom quando alguém com um cargo tão importante tenha algum tipo de contacto com clubes, até porque é para isso que existem os órgãos próprios. É no mínimo complicado que alguém com esse poder tenha algum tipo de contacto com um clube."Pese embora sustente que, no Conselho de Arbitragem, muito se torcia o nariz à ascensão rápida e relação de Ferreira Nunes com o clube da Luz, Carlos Duarte confessou ainda que viu coisas que o surpreenderam na divulgação dos emails."Não queria acreditar nalgumas coisas que vi – e só vi o que foi reproduzido pela imprensa e pelo Porto Canal, pelo que nunca tive acesso aos emails publicamente. Mas assisti com estupefação a algumas coisas. É um desmoronar de muita coisa na arbitragem. O poder de alguns agentes sobre uma classe é real. Todos nós queremos acreditar que aquilo que acontece no campo é fruto da verdade desportiva e não manipulada por determinados agentes. Mas os emails vieram colocar a nu que a verdade desportiva foi posta em causa por determinados agentes. E nunca ouvi ninguém dizer que os emails eram falsos, muito do que estava ali coincidia com a verdade", frisou.