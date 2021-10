Ex-líder do Flamengo revela conversa com Jorge Jesus: do regresso ao Brasil às expectativas por Everton

Jorge Jesus jantou em Lisboa com Kléber Leite, presidente do Flamengo entre 1995 e 1998, que partilhou no seu blogue algumas ideias do amadorense. Segundo o ex-dirigente, o treinador do Benfica terá dito nesse jantar que Everton ainda está a adaptar-se e que acredita que o extremo vai ter o seu espaço.





O técnico também desejará voltar um dia ao Brasil, seja para representar o Flamengo... ou a seleção canarinha, de acordo com as revelações de Kléber Leite.O calendário futebolístico terá sido outro dos temas abordados, com Jesus a frisar que na Europa é também sobrecarregado como no Brasil e que para ter sucesso é necessário um plantel de grande qualidade.