Ex-treinador de Gonçalo Guedes elogia: «Reforço fantástico para o Benfica»

Marcelino Toral orientou Gonçalo Guedes no Valencia durante dois anos e, em declarações à Rádio Renascença, mostrou acreditar que o reencontro entre o avançado e o Benfica tem todas as condições para gerar um casamento perfeito para ambos os lados."É um extraordinário reforço para o Benfica. É um clube que ele conhece perfeitamente, é a terra dele e estará apoiado pela sua família e pelos seus amigos. Terá um rendimento muito bom", afirmou.O técnico foi o primeiro treinador do internacional português no Valencia, clube para o qual Guedes se mudou em 2017, e vê o jogador a "render mais a jogar no Benfica do que no Wolverhampton", justificando a confiança no avançado. "É uma equipa mais adequada para a motivação e ambição dele. Tenho uma grande confiança no Gonçalo. Parece-me um rapaz calmo e muito boa pessoa", disse.