Ex-treinador de Tengstedt e a ida para o Benfica: «Não previ esta ascensão»

A transferência de Casper Tengstedt para o Benfica deixou surpreendido o antigo treinador nos sub-19 do Midtjylland, Kenneth Andersen.





“Não previ esta ascensão. Defrontámos o Benfica há pouco tempo na Champions e está a um nível completamente diferente. Estou muito animado e curioso para ver como ele se vai sair em Portugal”, afirmou o técnico ao ‘Tipsbladet’.

O avançado esteve vinculado aos dinamarqueses entre 2015 e 2021, mas apesar de ter sido goleador nos sub-19 nunca teve uma oportunidade nos seniores. “Na altura tínhamos muitos avançados, seria difícil ele jogar e o melhor foi ser emprestado. Se pudéssemos tê-lo visto lá teríamos feito mais sobre isso”, lamentou Andersen. O certo é que depois de mostrar serviço no Horsens e no Rosenborg, o jovem rumou ao Benfica. “Ele aproveitou as oportunidades, estamos felizes e orgulhosos”, frisou.