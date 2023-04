Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ex-treinador recorda dia em que João Neves experimentou teqball: «O homem transpirava a jogar com ele» Bruno Freitas realça "capacidade técnica" do médio do Benfica, que já se destacava no infantis A Sub-13 das águias





• Foto: Luís Manuel Neves