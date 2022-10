Expressão de alegria mas até dá para mais

A tarde na Luz até começou cinzenta para Roger Schmidt, mas o golo sofrido aos 6' tornou-se um mal que veio por bem. O treinador do Benfica viu a reviravolta como uma prova da confiança existente no plantel e conseguiu mesmo fazer a gestão na equipa como pretendia. No fundo, foi um 'cocktail' de razões para o alemão sair satisfeito.

"Estou muito feliz. Nunca é fácil jogar estas partidas após a Champions. Fizemos algumas alterações, deu para descansar alguns jogadores, mas fizemos uma boa exibição. Estou contente", disse, à BTV, antes de reforçar a alegria na sala de imprensa: "O grupo provou que está confiante. A reação ao golo foi 'top' e boa para o espírito da equipa."

Com o sentimento de que os adeptos "confiam" na equipa, o alemão viu o jogo ficar "praticamente resolvido" antes do intervalo com o terceiro golo. Terá sido, então, a melhor exibição do Benfica na era Schmidt? O técnico, de 55 anos, não vai tão longe. "Foi um bom jogo, mas não um dos melhores. Há aspetos a melhorar. Não esperava uma exibição perfeita, até porque muitos jogadores nunca tinham cumprido 90 minutos", sublinhou, antes de recordar que a missão até podia ter ficado mais "facilitada" com maior eficácia.

No fim das contas, ficou também a resposta positiva dos menos utilizados. "Todos merecem jogar pelo Benfica. Às vezes é preciso esperar um pouco, mas todos tiveram uma abordagem positiva nos treinos", expressou. Agora, o foco está, de novo, no PSG. A ida ao Dragão fica para depois. "É bom estar em primeiro, mas é o início. Vamos lutar para manter o posto. Esse jogo é só daqui a duas semanas."