«Expressão vaga e descontextualizada»: Tribunal anula multa a Grimaldo

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) deferiu o recurso de Alejandro Grimaldo, anulando a multa de 1.020 euros. Em causa está a reação do lateral-esquerdo do Benfica ao clássico de 6 de maio de 2021, na Luz, que terminou empatado a uma bola. "A mesma história de sempre… VERGONHOSO!!!", comentou, no Twitter.Nesse encontro, o árbitro Artur Soares Dias assinalou duas vezes penálti a favor do Benfica, mas reverteu as decisões, após intervenção do VAR. Grimaldo começou por ser punido pelo Conselho de Disciplina da FPF. Recorreu para o TAD, que manteve a multa, avançando, depois, para o TCAS, que deu provimento à participação do jogador, que cumprirá 300 jogos de águia ao peito diante do Sp. Braga.Os três juízes que assinam o acórdão, a queteve acesso, sublinham que "expressão em questão é, em si mesma, vaga e descontextualizada e apenas o facto de a mesma ter sido escrita após um determinado jogo faz presumir, de acordo com as regras da experiência comum, que a mesma se referirá a algo ocorrido no decurso do mesmo".Mesmo admitindo "alguma rudeza ou deselegância no uso de tais expressões", o TCAS coloca-as "dentro dos limites da livre crítica e da liberdade de expressão". "Admitindo-se ainda que a mesma se referirá a falhas da arbitragem, não é imputada a nenhum árbitro ou a qualquer representante da Liga Portugal e da FPFP uma conduta intencional suscetível de colocar em causa a sua imparcialidade e idoneidade", pode ler-se.Grimaldo alegou que "quem gere as suas redes sociais são outras pessoas, designadamente a sua esposa e agente, pelo que, não pode ser responsável pelas expressões constantes da publicação sub judice", como consta no acórdão.