'Expresso' avança que Vieira quer que Benfica pague 800 mil euros a César Boaventura

O 'Expresso' avança esta sexta-feira que Luís Filipe Vieira assinou um documento no qual assume que o Benfica deverá pagar 800 mil euros a César Boaventura, o que corresponde a 10% do valor pelo qual Nuno Tavares foi vendido ao Arsenal em 2021.Segundo o semanário, a declaração feita por Vieira foi assinada já depois de ter sido detido por suspeitas de fraude e branqueamento no âmbito da Operação Cartão Vermelho e da saída da direção do Benfica.