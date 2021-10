Fabianski revela conversas com o Benfica: «Não levei a proposta a sério»

Lukasz Fabianski, guarda-redes do West Ham, revelou que recebeu, no verão de 2019, uma abordagem do Benfica. O polaco garantiu, porém, que não levou a proposta "a sério".





"É verdade [que houve contactos]. Foi depois da primeira temporada no West Ham. O Benfica contactou-me diretamente e disse que estava interessado em mim. Eles queriam discutir os detalhes, e eu encaminhei-os para o meu agente. Já tinha outras propostas, e para ser honesto, não levei essa a sério", começou por explicar ao 'Meczyki'."Eu acreditei no projeto do West Ham o tempo todo. Senti que íamos crescer e não queria mudar de campeonato. A Premier League é o sonho de qualquer jogador de futebol. Sinto-me bem o suficiente para jogar mais um pouco aqui", acrescentou.Recorde-se que o guardião, que recentemente se retirou do futebol de seleções , está ao serviço dos hammers desde o verão de 2018. A formação inglesa está a registar um bom arranque no campeonato, ocupando a 4.ª posição ao fim de nove partidas.