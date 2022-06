Fabinho ruma ao Sint-Truiden

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fabinho, defesa-direito da equipa B do Benfica, está a caminho do Sint-Truiden, nono classificado da última edição da liga belga. O jogador, de 21 anos, vai assinar um contrato de três anos. O negócio envolve a partilha de passe entre os dois clubes, que estão apenas a ultimar alguns pormenores antes da oficialização do acordo. O jovem lateral chegou ao clube da Luz em 2019/20 e atuou pelas formações de juniores e sub-23, antes de ser promovido à equipa B.