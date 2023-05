Fábio Carvalho fora dos planos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica foi apontado pelo ‘Mirror’ como um possível destino para Fábio Carvalho, massabe que o médio do Liverpool está fora dos planos das águias. Sem espaço no plantel do Liverpool, o luso-britânico, de 20 anos, deve ser cedido, sendo que o jornal refere ainda RB Leipzig, Brighton, U. Berlin e Fulham como destinos possíveis.