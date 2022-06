Fábio Duarte está de saída do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fábio Duarte, guarda-redes da equipa B, prepara-se para dar um novo rumo à carreira. Depois de na última temporada ter participado em apenas um encontro, o guardião procura encontrar uma alternativa onde possa vir a jogar com maior regularidade.Refira-se que Fábio Duarte conta com 12 temporadas nas águias, tendo ajudado à conquista do campeonato de juvenis na época 2014/15.