Fábio Martins ao lado de Sandro Cruz: «Já sei que vai ser banalizado»

Fábio Martins mostrou-se solidário com Sandro Cruz após os insultos racistas de que foi alvo em Vila do Conde. O lateral do Benfica B revelou este domingo que está a atravessar uma depressão e o extremo que em Portugal jogou no Sp. Braga, P. Ferreira, Famalicão, Chaves e Aves abordou assuntos que merecem reflexão."Para ti, Sandro Cruz, e para todos os Sandros do nosso futebol: Enquanto vivi e joguei em Portugal, alertei várias vezes para um dos grandes problemas do futebol português. Não sou mais do que ninguém, nem sou o dono da razão, mas custa-me ver que os miúdos vão continuar a viver no ambiente que eu vivi. O Sandro foi vitima de racismo no fim-de-semana passado. Caso isolado? Quem nos dera. Acontece em todos os estádios porque seres humanos sem escrúpulos temos em todo lado. O Sandro hoje veio a público falar de um tema tabu. A saúde mental. Infelizmente, já sei que vai ser banalizado. Porque eles 'ganham muito' e só têm de 'saber lidar'. Mas não. Não somos nós que temos de saber lidar. São as pessoas que têm de ser educadas e, acima de tudo, têm de perceber que a paixão delas é o nosso trabalho. Têm de perceber que também se fartam de errar no trabalho delas, mas têm sorte de não terem pessoas que não conhecem de lado nenhum a insultá-las. O futebol é um mundo difícil. Mas o português, por vezes, é demasiado tóxico. O que é uma pena. Não fossemos nós o berço dos melhores do mundo. Força aí, Sandro. Vais brilhar, de certeza", vincou o agora futebolista do Al Wahda (Emirados Árabes Unidos).Refira-se que Sandro Cruz foi titular e alinhou hoje ante o Ac. Viseu durante 75 minutos.